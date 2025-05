Inzaghi | Io all’Inter al Mondiale per Club? Non è il momento amarezza!

Simone Inzaghi si trova a un bivio: dopo la sconfitta nella finale di Champions League, il suo futuro all'Inter è più incerto che mai. La storia lo ricorda per il passivo più ampio del torneo, ma l'allenatore cerca di trovare una luce in questo momento buio. In un calcio sempre più competitivo, ogni partita diventa cruciale. Riuscirà a risollevarsi e riportare i nerazzurri ai vertici? La sfida è aperta!

Inzaghi perde la seconda finale di Champions League in tre stagioni ed entra nella storia dalla parte sbagliata, con PSG-Inter che segna il passivo più largo nella storia del torneo. In conferenza stampa prova anche a giustificare l’umiliazione. CONFERENZA INZAGHI POST PARTITA PSG-INTER. Oggi è crollato tanto, qual è la spiegazione? Mah, io penso che il PSG abbia meritato di vincere la coppa e di vincere questa partita. C’è grande delusione e amarezza, ma il percorso dei ragazzi è stato un grandissimo percorso. Da allenatore sono orgoglioso, chiaramente la partita di stasera non ci soddisfa perché il PSG è stato superiore e sulle seconde palle arrivava prima. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi: «Io all’Inter al Mondiale per Club? Non è il momento, amarezza!»

