Inzaghi Inter sarà addio prima del Mondiale per Club? Chiara decisione per il futuro presa da Marotta I dettagli

Il futuro di Simone Inzaghi è appeso a un filo dopo la finale di Champions League, e Beppe Marotta potrebbe aver già preso una decisione definitiva. Con sempre più club che puntano su allenatori emergenti, l'Inter si trova a un bivio cruciale. Riuscirà a liberarsi dalle scorie di una stagione deludente e rinascere? È tempo di riflessioni profonde e nuove strategie. Non perdere le prossime mosse nel calciomercato!

Inzaghi Intera, il tecnico lascia dopo la finale di Champions League? Beppe Marotta ha preso una chiara decisione sul suo futuro Che ne sarà del futuro di Simone Inzaghi dopo la disastrosa finale di Champions League maturata ieri in casa Inter? Ne parla Tuttosport questa mattina in edicola, vediamo un breve passaggio dal noto quotidiano .

