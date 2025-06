Inzaghi Inter Pedullà | Credo che sia vicino l’addio! Per il post dobbiamo aspettare…

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter potrebbe essere in bilico. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, l’addio sembra imminente. Questo momento di incertezza si inserisce nel più ampio trend di rivoluzioni nel calcio italiano, dove le scelte audaci possono cambiare le sorti delle squadre. Sarà interessante vedere come si muoverà la dirigenza nerazzurra: il mercato è un gioco di strategia e tempismo!

Inzaghi Inter, Pedullà: «Credo che sia vicino l’addio! Per il post dobbiamo aspettare.» Le parole dell’uomo mercato. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha discusso del futuro della guida tecnica dell’ Inter e del destino di Simone Inzaghi. «Aspettiamo 48-52 ore per l’incontro che ci sarà: io ritengo che, Al Hilal o l’Inghilterra, sia molto complicato pensare ad una conferma. E’ un discorso da fine ciclo, dal mio punto di vista il ciclo è finito ed è giusto andare avanti per la strada di competenza dopo essersi scambiati un abbraccio per il feeling creato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, Pedullà: «Credo che sia vicino l’addio! Per il post dobbiamo aspettare…»

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

