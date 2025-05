Inzaghi Inter parole che sanno d’addio? Sky annuncia | Tentazione forte di chiudere oggi il ciclo ecco che tipo di profilo avrà il suo sostituto! I nomi al vaglio

La finale di Champions League ha segnato non solo una sconfitta, ma anche un possibile addio per Simone Inzaghi. Le sue parole, cariche di emozione, sembrano preannunciare la chiusura di un ciclo alla guida dell’Inter. Con i nomi dei potenziali sostituti già sul tavolo, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Riuscirà a trovare un profilo in grado di riportare la squadra ai vertici? La suspense è alle stelle!

Inzaghi Inter, parole che sanno d’addio? Sky annuncia: «Tentazione forte di chiudere oggi il ciclo, il suo sostituto.». In conferenza stampa al termine della finale di Champions League persa con la sua Inter contro il PSG per 5 a 0, Simone Inzaghi si è lasciato andare ad alcuni commenti che sembrano aprire la strada al suo addio ai nerazzurri al termine della stagione. Sky Sport ha fatto il punto della situazione, spiegando l’idea del club per un suo eventuale sostituto. INZAGHI INTER – « Le sue parole in conferenza mi sembrano un altro segnale d’addio: sicuro vorrà prima avere un confronto con la società, che gli ha fatto sapere più volte di volergli rinnovare il contratto e di accontentarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, parole che sanno d’addio? Sky annuncia: «Tentazione forte di chiudere oggi il ciclo, ecco che tipo di profilo avrà il suo sostituto!». I nomi al vaglio

