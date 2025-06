Inzaghi Inter La Stampa ora il futuro è in bilico | filtra la convinzione che al Mondiale per Club…

Il futuro di Simone Inzaghi all'Inter è appeso a un filo, soprattutto dopo la recente sconfitta in Champions League contro il PSG. La Stampa sottolinea come le prestazioni ai Mondiali per Club possano diventare decisive. In un contesto calcistico sempre più competitivo, la pressione cresce: i tifosi vogliono risultati tangibili. Riuscirà Inzaghi a risollevare le sorti nerazzurre e conquistare la fiducia che sembra vacillare?

Inzaghi Inter, ora il futuro in nerazzurro è in bilico per lui, per il quotidiano filtra la convinzione che al Mondiale per Club.. Il noto quotidiano La Stampa ha analizzato la sconfitta dell’ Inter ieri in Champions League contro il Psg. Bene, tra i vari passaggi ne troviamo uno – davvero interessante – sul futuro di mister Simone Inzaghi. Vediamo qui un estratto: INZAGHI INTER – «Spiace, più che per la caduta – le finali sono imponderabili, crudeli – per il modo in cui è maturata e per il punteggio umiliante, ma una volta inchiodata l’Inter a responsabilità gravissime – che non intaccano per altro i giusti meriti del Psg – non bisogna cadere nella trappola classica del pallone e cancellare quanto di buono c’è dietro, dimenticare che già arrivare in fondo è un successo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, (La Stampa) ora il futuro è in bilico: filtra la convinzione che al Mondiale per Club…

