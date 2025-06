Inzaghi Inter giorni caldi sul fronte futuro del tecnico! Ecco quando è previsto l’incontro con la società

Giorni decisivi per Simone Inzaghi e l'Inter: l'incontro con la società si avvicina e il destino del tecnico è in bilico. Dopo la delusione in Champions, il club deve riflettere sul futuro e le strategie da adottare nel contesto di un calcio sempre più competitivo. Riuscirà Inzaghi a riconquistare la fiducia del suo ambiente? La risposta potrebbe ridefinire il cammino dei nerazzurri nella stagione che sta per iniziare!

per tutte le decisioni. Dopo la cocente delusione della finale di Champions League persa dall' Inter, prima di partire alla volta del Mondiale per Club, i nerazzurri dovranno capire quale sarà il futuro di Simone Inzaghi, che secondo Pasquale Guarro si è preso, con annesso si della società, un paio di giorni per decidere quale sarà il suo futuro. L'incontro con la società dovrebbe svolgersi nella giornata di martedì. L'Inter e Inzaghi si sono presi un paio di giorni di tempo per smaltire la delusione, l'incontro tra le parti (per decidere se proseguire insieme o dirsi addio) dovrebbe svolgersi martedì, a meno di sorprese nella giornata di domani.

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

