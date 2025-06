Inzaghi-Inter fissato l’incontro decisivo | ecco il giorno da segnare – Sky

Il destino dell'Inter si gioca martedì: Inzaghi e la dirigenza si incontreranno per decidere il futuro del club nerazzurro. Dopo la deludente finale di Champions League contro il PSG, i tifosi sperano in una svolta. Questo incontro rappresenta non solo il futuro dell'allenatore, ma anche la direzione della squadra in un contesto di rinnovamento e ambizioni. Riuscirà l’Inter a rialzarsi? Non perderti l'evolversi di questa storia!

FISSATO IL GIORNO DEL FUTURO DELL'INTER – All'indomani della debacle in finale di Champions League contro il Psg, ci si interroga sul futuro di Simone Inzaghi e della Beneamata. Per martedì è fissato l'incontro decisivo per capire se il prossimo allenatore dei nerazzurri sarà proprio Inzaghi o se ci sarà il definitivo addio. Questo l'ultimissimo aggiornamento arrivato dall'inviato di Sky Sport 24 Marco Bovicelli: « La decisione spetterà all'allenatore dell'Inter, che ha un anno di contratto, lo ha sottolineato Marotta.

Leggi anche Inzaghi-Inter, ecco il giorno dell’annuncio: c’è una notizia certa – ESCLUSIVA - L’Inter si trova a un bivio cruciale: l’attesa per l’annuncio del futuro di Simone Inzaghi si fa palpabile.

