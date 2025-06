Inzaghi Inter aria d’addio? Romano sgancia la bomba | Possibilità concrete di separazione

Siamo nell'era delle grandi scelte. Dopo la sconfitta contro il PSG, le voci su un possibile addio di Simone Inzaghi dall'Inter si fanno sempre più insistenti. Fabrizio Romano, esperto di mercato, getta il seme della suspence: sarà tempo di una nuova guida tecnica? Il futuro nerazzurro è in bilico e i tifosi già sognano nomi altisonanti. Chi prenderà le redini di una squadra che fatica a brillare? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

Inzaghi verso l’addio all’Inter, possibilità concrete di separazione con i nerazzurri: come stanno le cose. Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Simone Inzaghi dopo la disfatta nerazzurra, l’Inter può davvero cambiare guida tecnica dopo il PSG. Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è sempre più in dubbio. Nel post partita a Monaco il tecnico non si è sbilanciato, presto ci sarà un confronto con il club, ma l’ipotesi di un addio è tutt’altro che lontana LA SITUAZIONE – « Simone Inzaghi incontrerà i vertici dell’Inter all’inizio della prossima settimana per discutere del suo futuro. Le possibilità di una separazione sono concrete, con la proposta di Al Hilal sul tavolo ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, aria d’addio? Romano sgancia la bomba: «Possibilità concrete di separazione»

Inzaghi Inter, Romano spiega: «Ecco la verità sull’offerta dell’Al Hilal! Tutto dipenderà da un aspetto»

Nel suo ultimo aggiornamento, Fabrizio Romano chiarisce la situazione riguardante l'offerta dell'Al Hilal per Simone Inzaghi.

