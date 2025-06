Inzaghi-Inter aria d’addio | l’erede arriva dalla Serie A

L'aria di cambiamento aleggia su Milano: dopo la pesante sconfitta in finale contro il PSG, l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter sembra giunta al termine. I tifosi già sognano nuovi orizzonti, puntando su un possibile erede proveniente dalla Serie A. Un momento cruciale non solo per i nerazzurri, ma per tutto il calcio italiano, che cerca di rilanciarsi. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia interista?

Il futuro della panchina dell’Inter è tutto da decifrare. Ecco la scelta fatta dai tifosi La finale persa in maniera pesantissima dall’ Inter contro il Paris Saint Germain potrebbe rappresentare anche il capolinea dell’avventura milanese di Simone Inzaghi. (Lapresse) – calciomercato.it Infranto il sogno europeo sotto la cinquina di Douè e soci, la truppa nerazzurra si lecca le ferite e cerca di capire quali siano state le cause di una debacle così pesante e fragorosa. Inevitabilmente in questi casi sul banco degli imputati ci finisce soprattutto l’allenatore rimasto enigmatico sul suo futuro nel post partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inzaghi-Inter aria d’addio: l’erede arriva dalla Serie A

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

