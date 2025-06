Inzaghi futuro in bilico! Ora l’incontro decisivo con l’Inter

Il futuro di Simone Inzaghi all'Inter è appeso a un filo. Dopo la pesante sconfitta contro il PSG, il tecnico piacentino potrebbe dire addio alla squadra che ha guidato in momenti altalenanti. Questo incontro decisivo segna non solo il destino di Inzaghi, ma anche un momento cruciale per il club, in un contesto di rinnovamento calcistico. Un cambio di rotta potrebbe essere l'inizio di una nuova era. Chi prenderà le redini?

Simone Inzaghi e l’Inter potrebbero separarsi a fine stagione. Il futuro del tecnico piacentino, che non ha escluso l’addio, si deciderà nei prossimi giorni. LA SITUAZIONE – Simone Inzaghi e l’Inter potrebbero salutarsi nel peggior modo possibile. Dopo la deludente sconfitta contro il PSG, che ha letteralmente annullato l’Inter con 5 gol all’attivo e numerose occasioni sprecate nell’arco del match, l’ipotesi di un addio appare molto più concreta. Ma che ciò avvenga dopo un’umiliazione quale quella di Monaco, dopo tutte le emozioni positive vissute con il piacentino sulla propria panchina, è un brutto epilogo per l’Inter e i tifosi meneghini. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi, futuro in bilico! Ora l’incontro decisivo con l’Inter

