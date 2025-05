Inzaghi deluso | Non so se sarò al Mondiale per club Marotta | Noi surclassati?Il Psg trionfa 5-0 | finale da incubo per l' Inter

Inzaghi deluso e un finale da incubo per l'Inter: 0-5 contro il PSG. Una sconfitta che pesa come un macigno, gettando ombre sul futuro del club e sul tanto atteso mondiale per club. Marotta non ha usato mezzi termini: "Surclassati da una squadra molto forte". È ora di riflettere sul vero potenziale dei nerazzurri e su come risalire la china in un calcio sempre più competitivo. La sfida è aperta: sarà tempo di reagire?

Il presidente nerazzurro dopo la disfatta di Monaco: «Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci dispiace di questa prestazione, è stata una serata assolutamente negativa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Inzaghi deluso: «Non so se sarò al Mondiale per club». Marotta: «Noi surclassati»?Il Psg trionfa 5-0: finale da incubo per l'Inter

Cerca Video su questo argomento: Inzaghi Deluso non So Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

GdS - Inter, domani la ripresa verso il sogno Champions: a Como il mea culpa del gruppo, poi la voglia...; Altobelli: L'Inter in campionato ha balbettato, ma ero sicuro che in Europa non avrebbe deluso; Inter, non è finita con Inzaghi: ecco cosa chiede il tecnico. “Nel club convinti che…”; Champions League, Barella deluso: PSG è stato più forte in tutto e Marotta: Serata negativa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia