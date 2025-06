Inzaghi deluso | Non so se sarò al Mondiale per club Marotta | Noi surclassati | Ora il bivio | vertice con l' Inter e offerta dell' Arabia

Inzaghi deluso dopo la disfatta di Monaco, ammette l'incertezza sulla sua presenza al mondiale per club. Marotta, colpito dalla prestazione della squadra, evidenzia un bivio cruciale: vertice con l’Inter e offerta dall'Arabia. È solo una battuta d'arresto o l'inizio di un cambiamento radicale? In un calcio sempre più competitivo, ogni scelta può segnare un confine tra il successo e un futuro incerto. Resta da vedere se l'Inter risponderà alle sfide

Il presidente nerazzurro dopo la disfatta di Monaco: «Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci dispiace di questa prestazione, è stata una serata assolutamente negativa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Inzaghi deluso: «Non so se sarò al Mondiale per club». Marotta: «Noi surclassati» | Ora il bivio: vertice con l'Inter e offerta dell'Arabia

Inzaghi deluso: «Non so se sarò al Mondiale per club». Marotta: «Noi surclassati»?Il Psg trionfa 5-0: finale da incubo per l'Inter

Inzaghi deluso e un finale da incubo per l'Inter: 0-5 contro il PSG. Una sconfitta che pesa come un macigno, gettando ombre sul futuro del club e sul tanto atteso mondiale per club.

