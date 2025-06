Inzaghi è a un passo dall'addio all'Inter, con Al Hilal pronta a offrirgli una ricca proposta. Dopo una stagione deludente, segnata da una finale di Champions League persa, il tecnico nerazzurro si trova a un bivio cruciale. La sua partenza non è solo una questione di soldi, ma anche un riflesso delle ambizioni in un calcio che sta cambiando, investendo sempre più nei talenti europei. Riuscirà l’Inter a trattenere il suo allenatore?

Gli aggiornamenti di calciomercato sul tecnico nerazzurro, che può lasciare e accettare la ricca offerta dei sauditi Alle grandi ambizioni, piuttosto concrete a un certo punto, non hanno purtroppo corrisposto, per l’Inter, i risultati. Sconfitta netta anche in finale di Champions League e stagione, al momento, ancora senza titoli in bacheca, in attesa della partenza per il Mondiale per Club. Che per i nerazzurri, a questo punto, potrebbe essere vissuto senza Simone Inzaghi in panchina, destinato all’addio. Inzaghi atteso dall’Al Hilal, sono le ore decisive per l’addio CM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il tecnico piacentino, alla fine della partita, ha parlato del resto in termini concreti di questo scenario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it