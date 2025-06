Inzaghi altro Tapiro d’oro | Siamo andati male Sul futuro…

Un altro Tapiro d'Oro per Simone Inzaghi, che torna a Milano con il suo team dopo una finale di Champions League da dimenticare. La sconfitta contro il PSG, un pesante 5-0, riaccende il dibattito sul futuro dell'Inter e sulla resilienza degli allenatori in un calcio sempre più spietato. Curioso come Inzaghi stia collezionando premi “scomodi”: sarà un segno del destino o una spinta a rialzarsi? La risposta è nelle prossime sfide!

Simone Inzaghi è tornato a Milano assieme a tutta la squadra questa mattina. L’Inter ha perso per 5-0 la sua finale di Champions League contro il Psg, l’allenatore ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia. LA FILA – Simone Inzaghi continua a collezionare il Tapiro d’oro per la sua casa. Si tratta del sesto da quando è allenatore dell’ Inter e l’ultimo lo ha preso proprio qualche giorno fa in occasione dello scudetto perso ai danni del Napoli. In quel caso l’amarezza era evidente ed è stata confermata a partire dal media day della finale di Champions League. L’allenatore anche oggi ne ha ricevuto un altro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi, altro Tapiro d’oro: «Siamo andati male». Sul futuro…

Leggi anche Tapiro d'oro per Inzaghi: "Rimango all'Inter per vincere il sesto" - In un clima di tensione calcistica, Simone Inzaghi riceve il Tapiro d'Oro dopo la vittoria del Napoli nel campionato.

Se ne parla anche su altri siti

Tapiro d'oro a Simone Inzaghi dopo la conquista dello scudetto da parte del Napoli; Tapiro d'oro a Inzaghi: Rimango all'Inter perché..; Tapiro d'oro a Simone Inzaghi: «Scudetto al Napoli? Spiace». E sul futuro lontano dall'Inter glissa con ironia; Tapiro d'oro per Inzaghi: Rimango all'Inter per vincere il sesto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter, tapiro gigante per Inzaghi da "Striscia la Notizia": "Non ho voglia di parlare, accettiamo la sconfitta". E sul futuro fa scena muta

Come scrive calciomercato.com: Momentaccio per Simone Inzaghi che ha perso la sua seconda finale di Champions League in tre anni con l`Inter. Se però il ko con il Manchester City era arrivato.

Inzaghi, Tapiro gigante di Striscia dopo il 5-0 in Champions: «Oggi non ho tanta voglia di parlare»

Si legge su msn.com: Dopo il pesantissimo 5-0 incassato dall’Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain – la partita decisiva con il divario di gol più ampio ...

Inzaghi riceve il tapiro extra-large: “PSG squadra forte, ha meritato di vincere”. Poi scena muta sull’Arabia Saudita

Da msn.com: Valerio Staffelli e Striscia la Notizia sono tornati alla carica di mister Simone Inzaghi dopo la sconfitta in finale di Champions contro il PSG. Questa volta al tecnico dell'Inter è stato consegnato ...