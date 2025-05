Inzaghi Al Hilal Di Marzio fa tremare i tifosi | In Arabia sicuri che accetterà! E dopo questo pesante KO penso che…

Inzaghi al Hilal? La notizia scuote i tifosi dell'Inter dopo la pesante sconfitta in finale di Champions. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, alimenta le voci su un possibile addio del tecnico. In un'epoca in cui molti allenatori cercano fortune all'estero, l'Arabia Saudita rappresenta una nuova frontiera per il calcio. I supporters nerazzurri temono il peggio: sarà davvero la fine di un ciclo? Rimanete sintonizzati!

Inzaghi Al Hilal, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro del tecnico dell’Inter dopo il KO in finale di Champions contro il PSG. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di PSG Inter, finale di Champions League stravinta dai francesi di Luis Enrique per 5 a 0, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro continua ad esser corteggiato dall’ Al Hilal, e discuterà del proprio futuro e della prossima stagione con la dirigenza nei prossimi giorni (come confermato da lui stesso e dal presidente Beppe Marotta). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Al Hilal, Di Marzio fa tremare i tifosi: «In Arabia sicuri che accetterà! E dopo questo pesante KO penso che…»

Al Hilal sta ancora aspettando Simone Inzaghi dopo il no di Xavi

Al Hilal è in attesa di una risposta da Simone Inzaghi dopo il rifiuto di Xavi. La situazione si fa interessante mentre il club cerca di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

