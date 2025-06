Inzaghi a Inter TV | I ragazzi devono essere orgogliosi Il PSG è stato bravo a sfruttare una cosa

Dopo la sconfitta in finale di Champions contro il PSG, Simone Inzaghi invita i suoi ragazzi a non perdere la fiducia. "Devono essere orgogliosi", sottolinea, evidenziando una crescita che va oltre il risultato. Il calcio italiano sta vivendo una rinascita, e ogni passo fa parte di un cammino verso l'eccellenza. La resilienza è la chiave: gli errori di oggi possono trasformarsi in insegnamenti per domani. La strada è lunga, ma il futuro è luminoso!

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta dolorosa in finale di Champions contro il PSG. Il tecnico dell’ Inter Simone Inzaghi analizza così a Inter TV la pesante sconfitta in finale di Champions League: «Chiaramente c’è delusione, amarezza per questa sconfitta, per come è venuta. Chiaramente noi dovevamo fare meglio; invece non abbiamo giocato bene tecnicamente. Abbiamo sofferto il Paris Saint-Germain, che ha vinto con merito, però nulla toglie al nostro lavoro. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per il percorso che hanno fatto che è stato meraviglioso. Questa finale chiaramente ci dispiace, ma nulla intacca sulle 59 partite che ha fatto questa squadra» CAMBI – «Ho provato a cambiarla, ma è cambiato poco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi a Inter TV: «I ragazzi devono essere orgogliosi. Il PSG è stato bravo a sfruttare una cosa»

