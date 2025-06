Investito proprio sotto casa | uomo di 75 anni travolto ed ucciso da un’auto Parlava con un amico anche lui travolto La tragedia a Monterotondo

Una tragedia ha colpito Monterotondo: un uomo di 75 anni è stato investito e ucciso mentre conversava con un amico. Questo triste evento riporta alla luce il tema della sicurezza stradale, sempre più attuale in un'epoca in cui traffico e distrazioni aumentano. È fondamentale riflettere su come prevenire incidenti simili e proteggere i cittadini, soprattutto i più vulnerabili. Non possiamo permettere che la vita di una comunità venga messa a rischio.

Un drammatico incidente si è verificato a Monterotondo, dove, nella mattinata di domenica 1° giugno, un anziano di 75 anni, F.M., è stato travolto da un'automobile mentre camminava insieme a un amico. L'automobilista, un ragazzo di 21 anni alla guida di una Toyota Yaris, ha investito entrambi gli uomini in via Adige, a breve distanza dalla casa della vittima. La dinamica dell'incidente e il tragico epilogo. La vittima è stata sbalzata a distanza, finendo in un giardino privato. Immediatamente sono arrivati i soccorsi, con i medici del 118 che hanno cercato di rianimare l'anziano.

