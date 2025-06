Investito e ucciso da un' automobilista Stava parlando davanti casa con un suo amico

Una mattinata che doveva essere di chiacchiere e relax si è trasformata in tragedia a Monterotondo. F.M., un 75enne, è stato investito mortalmente mentre conversava con un amico. Questo drammatico incidente accende i riflettori sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la mobilità urbana è in costante crescita. La vita di due persone è cambiata in un istante: un monito per tutti noi.

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica primo giugno, a Monterotondo. F.M., un uomo di 75 anni, è stato ucciso, investito da un uomo alla guida di un'auto. Ferito gravemente anche un amico dell'anziano che era con lui, portato in ospedale in codice rosso. I due si trovavano in via Adige

