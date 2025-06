investe un ciclista e scappa ferito un 17enne

Un tragico incidente scuote la comunità: un 17enne ciclista è stato investito mentre transitava in rotonda, senza che l’auto responsabile si fermasse a prestare aiuto. Questo episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, tema sempre più attuale visto l’aumento di ciclisti nelle nostre città. La mancanza di rispetto delle norme è un problema crescente. È fondamentale proteggere i più vulnerabili sulle strade. Cosa fare per migliorare la situazione?

Un 17enne in sella ad una bicicletta è stato investito ad una rotonda da un'auto lungo via Anguissola, nella mattinata di domenica 1° giugno, all'altezza dell'incrocio con via Monte Carevolo. L'auto non si sarebbe fermata a prestare soccorso al giovane ciclista, ma si è dileguata. Sul posto sono.