Investe motociclista e si dilegua caccia all’automobilista pirata Il centauro ricoverato a Bergamo

Un motociclista di 67 anni è stato investito e lasciato a terra in un drammatico incidente che sta riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale. La caccia all’automobilista pirata si intensifica, mentre cresce l'allerta per comportamenti irresponsabili alla guida. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale tutelare i più vulnerabili sulle strade. La comunità si mobilita: basta incidenti senza giustizia!

Stava tranquillamente tornando a casa un motociclista di 67 anni residente a Vailate, quando è stato tamponato e scaraventato a terra. E con sua grande sorpresa, l’auto che lo ha fatto cadere lo ha sorpassato e se ne è andata senza prestare soccorso. l’incidente è avvenuto ieri mattina in territorio di Quintano, sulla provinciale 2. Sul rettilineo che unisce il paese a Pieranica e poi arriva a Vailate, il motociclista è stato violentemente tamponato da una vettura che proseguiva nella sua stessa direzione, in prossimità del semaforo che regola l’accesso al paese. Il sessantasettenne è finito rovinosamente a terra, restando ferito ma vigile, tanto che si si attendeva che l’automobilista arrestasse la marcia per chiamare i soccorsi e attendesse l’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investe motociclista e si dilegua caccia all’automobilista “pirata”. Il centauro ricoverato a Bergamo

Motociclista investe un pedone e muore nell'impatto

Riccione, 17 maggio 2025 – Un tragico incidente sulla Statale 16 Adriatica ha causato la morte di un motociclista di 58 anni dopo uno scontro violentissimo con un pedone nella frazione di Fontanelle, sconvolgendo la quiete del tardo pomeriggio.

