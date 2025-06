Intrigo internazionale | Sassuolo e San Paolo in contenzioso per Ruan Tressoldi

Ruan Tressoldi, il difensore che ha segnato la stagione del Sassuolo con 75 gol subiti, entra ora in un vero e proprio intrigo internazionale. Il club emiliano è coinvolto in una disputa con il San Paolo per il suo cartellino. Questo contenzioso non solo mette in luce le difficoltà del Sassuolo, ma riflette anche il crescente interesse dei club europei per i talenti brasiliani. La tensione cresce, gli occhi sono tutti puntati su di lui!

Era già stato, suo malgrado, improbabile protagonista al centro della difesa horror del Sassuolo 202324 che retrocederà in B (anche) a causa di 75 gol subiti. E’ protagonista anche oggi, Ruan Tressoldi, ancora al centro, e ancora suo malgrado, di quello che è un autentico intrigo internazionale, che vede il Sassuolo in contenzioso con il club brasiliano del San Paolo, cui il difensore classe 1999, 59 presenze in neroverde dal gennaio del 2022 al maggio 2024, era stato ceduto la stagione scorsa. Il problema, evidenzia tuttomercatoweb, è che i brasiliani, che lo avevano ‘arruolato’ in prestito con diritto di riscatto, non solo non hanno esercitato il diritto (né è scattato l’obbligo, legato ad un numero di presenze stagionali che Tressoldi non ha totalizzato) ma non avrebbero nemmeno pagato al club neroverde quanto dovuto per il prestito, chiedendone tuttavia l’estensione al 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intrigo internazionale: Sassuolo e San Paolo in contenzioso per Ruan Tressoldi

