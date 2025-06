Intrigo Chiesa duello con una big europea | la posizione del Napoli

Il calciomercato è un campo di battaglia, e il Napoli si prepara a sfidare una big europea per Federico Chiesa. Mentre i riflettori si concentrano su De Bruyne, l'interesse per Chiesa dimostra come gli azzurri vogliano rinforzare la rosa per competere ai massimi livelli. Un acquisto che non solo rafforzerebbe la squadra, ma potrebbe anche segnare la differenza in un campionato sempre più avvincente. La tensione cresce... chi avrà la meglio?

Duello pazzesco con una big europea per Federico Chiesa: qual è la posizione del Napoli su questa trattativa. Il Napoli continua a lavorare su più tavoli nelle fasi iniziali di questo calciomercato, con quello principale senza dubbio riservato a Kevin De Bruyne. La trattativa per il belga ha subito qualche rallentamento, ma niente che sembra mettere in questo momento l'affare per davvero in bilico. L'impressione è che, una volta chiusa la trattativa per il belga, il Napoli continuerà con altri grandi colpi. Potrebbero tornare così d'attualità anche altre "vecchie" piste, come ad esempio quella per Federico Chiesa.

