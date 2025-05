Intervista ad Antonio Natali | I Georgofili? Persi 7 chili Io apolide in città troppi litigi

Antonio Natali, storico dell'arte e ex direttore degli Uffizi, svela la sua anima apolide in un'intervista che fa riflettere. Tra ricordi di mare e il peso di Firenze, con i suoi 7 chili in meno, racconta un'epoca di litigi e cambiamenti. In un mondo dove l'identità è in continua evoluzione, le sue parole risuonano come un invito a riscoprire le radici e la bellezza dell'arte. Un viaggio tra memoria e modernità che non puoi perderti!

Firenze, 1 giugno 2025 – Quando uno nasce al mare, rimpiange per sempre il rumore e il profumo delle onde. È così anche per lo storico dell'arte Antonio Natali che, nato a Piombino nel 1951, vive a Firenze dal 1966. Dove ha lavorato agli Uffizi dal gennaio del 1981 all'agosto del 2016, con l'incarico di direttore dal 2006 al 2015. Professor Natali, lei si sente fiorentino, nonostante le origini livornesi? "Sì, anche se in verità mi sento un apolide. Sono arrivato giusto in tempo per vedermi l'alluvione, col trasferimento del babbo al liceo Galileo per insegnare italiano e latino. Se c'è una cosa che a Firenze a me manca è il mare.

