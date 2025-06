Intermania "colpa" di Inzaghi | la fine più brutta dell'Inter più bella

L'Inter, da regina d'Europa a vittima di un incubo. La finale di Champions, che due anni fa sembrava il coronamento di un sogno, si è trasformata in un dramma sotto la guida di Inzaghi. Un cambio di rotta che rispecchia il trend di squadre storiche che faticano a mantenere le promesse. Cosa è andato storto? Scopriamo insieme le cause di questa delusione e le speranze per un futuro migliore.

La Champions, da sogno a grande incubo. Due anni dopo aver perso la finale di Istanbul contro il Manchester City di proprietà emiratina, l`Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Argomenti simili trattati di recente

Intermania: -1 dal Napoli, il rigore non dato a Bisseck sbugiarda chi parla di Marotta League | Primapagina

Il 12 maggio 2025, il mondo del calcio è in subbuglio dopo l'ultima clamorosa notizia di Calciomercato.

Cerca Video su questo argomento: Intermania Ampquotcolpaampquot Inzaghi Fine Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Intermania, "colpa" di Inzaghi: la fine più brutta dell'Inter più bella

Secondo calciomercato.com: La Champions, da sogno a grande incubo. Due anni dopo aver perso la finale di Istanbul contro il Manchester City di proprietà emiratina, l`Inter (passata nel frattempo.

Intermania: zero tiri in porta, Inzaghi pensa a LUCCA

Lo riporta calciomercato.com: L'Inter gioca per non perdere e alla fine perde, condannata da un gol (il primo subito in questa Champions League dopo 573 minuti d'imbattibilità in Europa, la squadra di Inzaghi sarebbe ...

Bayern Monaco-Inter / Delirio a fine partita! Dicono che Inzaghi… | News

Scrive msn.com: Bayern-Inter, terremoto a fine partita! Ora dicono che Inzaghi... Alla fine... ha vinto Inzaghi. Quello che è successo in Germania ha semplicemente del clamoroso. Lo ...