Il campionato di Serie C si prepara a regalare emozioni e rivalità accese! Con l'Inter Under 23 al via, il derby con il Rimini promette scintille. La reazione del Rimini è attesa: la squadra si sta riorganizzando per affrontare al meglio le sfide imminenti. Mentre la situazione si chiarisce, l'attesa cresce. Siete pronti a vivere una stagione di passione e adrenalina? Il calcio italiano è pronto a riservarci sorprese!

Non c’è più il Milan Futuro, ma ci sarà l’ Inter Under 23. E potrebbero esserci anche una buona dose di derby sentitissimi. Il Rimini si riorganizza ma già pensa anche alle avversarie del prossimo campionato. Difficile in questo momento avere la situazione ben delineata. Anche se una schiarita arriverà presto. Entro venerdì della prossima settimana bisognerà iscriversi al prossimo campionato di serie C e allora il ’panorama’ sarà più chiaro. Perché in ballo c’è la Lucchese in fallimento e in odore di ripartire dall’Eccellenza, nonostante la corsa contro il tempo conceda ai toscani (che si sono salvati ai playout) ancora qualche giorno di tempo per cercare di salvare il professionismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter Under 23 e Rimini: Derby e Sfide nel Prossimo Campionato di Serie C

