Inter travolta in finale di Champions Cattelan | Una sconfitta talmente umiliante che…

L’Inter torna a casa con il morale a terra dopo una finale di Champions da dimenticare, affossata da un PSG straripante. Questa sconfitta non è solo un episodio, ma un campanello d’allarme per il calcio italiano, che cerca di riprendersi dal declino europeo. La questione ora è: come risalire la china? Gli appassionati attendono risposte e una nuova rinascita, perché nel calcio, si sa, ogni caduta può diventare un nuovo inizio.

Mesto ritorno in Italia per l'Inter. Dopo la pesante sconfitta in finale di Champions contro il Psg, la squadra è rientrata a Milano.

