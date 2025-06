Inter travolta in finale Champions la serata triste davanti al maxischermo di San Siro – Video

La finale di Champions League si trasforma in un incubo per i tifosi nerazzurri: un 5-0 che fa male, ancor di più sotto il cielo di San Siro. La speranza di una serata storica svanisce in un batter d'occhio, lasciando i supporter a ritirarsi mestamente dai maxischermi. Questo risultato mette in luce non solo l’ineguagliabile potenza del PSG, ma anche la fragilità delle squadre italiane a livello europeo. Una lezione che fa riflettere.

(Adnkronos) – L’Inter viene umiliata dal Paris Saint Germain per 5-0 in finale di Champions League e il popolo nerazzurro accorso a San Siro per assistere al match davanti al maxischermo se ne va con ampio anticipo rispetto al fischio finale. Di certo, i tifosi dell’Inter non l’avevano immaginata così. Il Psg domina e si prende la grande coppa per la prima volta nella sua storia. La delusione nerazzurra è enorme. A Monaco, per i 18mila tifosi andati a sostenere la squadra. E a Milano, per gli oltre 50mila interisti accorsi al maxischermo di San Siro per sostenere gli uomini di Simone Inzaghi anche a 500 chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5) - Una finale di Champions League da incubo per l'Inter: travolta 5-0 dal PSG, i nerazzurri hanno faticato a trovare la loro identità sul campo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter umiliata in finale Champions, il video del 'gelo' a San Siro; Finale Champions: Inter travolta 5-0, il Psg è campione d'Europa; Inter travolta in finale Champions, la serata triste davanti al maxischermo di San Siro – Video; Inter travolta in finale Champions, la delusione di San Siro – Video. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, storica disfatta in Champions, travolta a Monaco dal PSG (5-0), squadra scarica mai in partita

blitzquotidiano.it scrive: Inter, storica disfatta in Champions, travolta a Monaco dal PSG (5-0), squadra scarica mai in partita. Seconda finale persa in 3 anni.

Psg travolge Inter 5-0 in finale e vince Champions League - Il match

Scrive msn.com: Il Psg travolge l'Inter per 5-0 nella finale di Champions League giocata a Monaco di Baviera. I francesi a segno con Hakimi (12'), con la doppietta di Doué (20' e 63') e con le reti di Kvaratskhelia ...

Inter travolta 5-0 dal Psg nella finale di Champions League 2025: doppietta di Doué e gol di Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu Diretta

Come scrive corriere.it: A Monaco di Baviera, all'Allianz Arena, il Paris Saint Germain si laurea campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. Travolta l'Inter in una partita segnata già al 20' dalle reti dell'ex Ha ...