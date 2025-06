Inter tapiro gigante per Inzaghi da "Striscia la Notizia" | "Non ho voglia di parlare accettiamo la sconfitta" E sul futuro fa scena muta

Un altro tapiro per Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta in finale di Champions League. "Non ho voglia di parlare", ha dichiarato, lasciando spazio a un inquietante silenzio sul futuro. Questo momento buio riflette un trend più ampio nel calcio: la pressione crescente su allenatori e squadre per ottenere risultati immediati. La vera sfida sarà ora capire se Inzaghi avrà la forza di rialzarsi e ricostruire. Chi può dirlo?

Momentaccio per Simone Inzaghi che ha perso la sua seconda finale di Champions League in tre anni con l`Inter. Se però il ko con il Manchester. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tapiro d’oro a Simone Inzaghi dopo la conquista dello scudetto da parte del Napoli; Simone Inzaghi, Tapiro di Striscia per lo scudetto mancato: «Resto all'Inter per questo motivo... Bisogna sape; Quinto Tapiro d'Oro per Simone Inzaghi: Resto all'Inter, voglio prendere il sesto; Inter, Inzaghi riceve il Tapiro d'oro: Rimango...perchĂ© voglio prendere il sesto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inzaghi, Tapiro gigante di Striscia dopo il 5-0 in Champions: «Oggi non ho tanta voglia di parlare»

Riporta msn.com: Dopo il pesantissimo 5-0 incassato dall’Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain – la partita decisiva con il divario di gol più ampio ...

Inter, tapiro gigante per Inzaghi da "Striscia la Notizia": "Non ho voglia di parlare, accettiamo la sconfitta". E sul futuro fa scena muta

Scrive calciomercato.com: Momentaccio per Simone Inzaghi che ha perso la sua seconda finale di Champions League in tre anni con l`Inter. Se però il ko con il Manchester City era arrivato.

Inzaghi, il Tapiro gigante di Striscia dopo il crollo in Champions: il silenzio sul futuro in Arabia

Si legge su msn.com: Dopo il pesantissimo 5-0 incassato dall’Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain – la partita decisiva con il ...