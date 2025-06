Inter si pensa già al futuro | sgarbo alla Juve

L'Inter guarda già al futuro, dopo la delusione in Champions League. I nerazzurri, con un occhio al mercato, potrebbero strappare un gioiello dalla Premier League, creando così un nuovo ciclo di successi. Questo interesse non è solo un semplice "sgarbo" alla Juventus, ma un segnale chiaro: il club è pronto a ripartire, puntando su nomi d’impatto per riscrivere le proprie ambizioni. Sarà l’inizio di una nuova era?

