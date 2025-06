Inter sconfitta dal PSG | addio sogno Champions League disfatta a Monaco

L'Inter affonda nel sogno di Champions, lasciando i tifosi con l'amaro in bocca. A soli quaranta giorni dall’illusione del Triplete, la squadra si ritrova a fare i conti con una stagione da dimenticare. La disfatta a Monaco segna un brusco risveglio e mette in luce un trend preoccupante: il gap con le grandi d'Europa si fa sempre più profondo. Riuscirà l’Inter a rialzarsi e costruire un futuro vincente?

Dall’inviato Dal meraviglioso sogno Triplete, accarezzato fino a quaranta giorni fa, alla stagione dei rimpianti con “zeru tituli”, citando Josè Mourinho. Nella disastrosa notte di Monaco si sbriciola anche l’ultimo desiderio dell’ Inter, quello di riportare in Italia la Champions League dopo quindici anni. Al PSG bastano venti minuti di grande calcio per mettere in cassaforte la coppa (prima volta nella storia), ma la “manita” finale è pesantissima. Disfatta totale, mai uno scarto del genere all’ultimo atto. Dopo la beffa ad Istanbul e la sconfitta di misura col City, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi perdono malamente (5-0) la seconda finale in tre anni, ma questa volta senza neppure poter avere dei rimpianti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter sconfitta dal PSG: addio sogno Champions League, disfatta a Monaco

Inter sconfitta dal PSG: addio sogno Champions League, disfatta a Monaco

Inter umiliata dal PSG: Inzaghi sotto accusa dopo la sconfitta

Inzaghi preannuncia il suo addio all'Inter: "Non so se andrò al Mondiale per Club"

