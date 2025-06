Inter sconfitta dal PSG | 5-0 nella finale di Champions League

L'Inter torna a casa con una sconfitta pesante, 5-0 dal PSG nella finale di Champions League, un risultato che segna un triste primato. La squadra, costretta a vivere la festa avversaria dal campo, dovrà riflettere e rialzarsi. In un calcio sempre più polarizzato tra pochi club dominanti, questa debacle è un monito: la strada per tornare a competere ai massimi livelli è lunga, ma la voglia di riscatto non manca mai.

dagli inviati e Mattia Todisco Per smaltire una delusione così è normale che serva tempo. Per la finale persa, per come è arrivata, con un 5-0 che è il maggior divario di sempre in un atto conclusivo della Champions League. I giocatori dell' Inter assistono alla festa del Paris Saint-Germain direttamente dal terreno di gioco, a capo chino. Vanno a salutare i 18mila tifosi che hanno scelto di dare fiducia alla squadra, mentre Piero Ausilio accorre subito ad abbracciare e consolare Simone Inzaghi. Tra i primi a parlare per la squadra c'è Nicolò Barella. "Mi verrebbero da dire parolacce, ma cerco di trattenermi - dice a caldo il vice capitano nerazzurro a Sky Sport -.

