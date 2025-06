Inter riparti da qui | dal nuovo Dimarco a Bellinbruch i Primavera già buoni per la prima squadra

L’Inter riparte da un nuovo inizio con Dimarco e i talenti di Bellinbruch! La squadra Primavera, reduce dalla vittoria del campionato, rappresenta una fonte preziosa di freschezza e innovazione per la prima squadra. In un calcio sempre più focalizzato sui giovani, il mix di esperienza e gioventù potrebbe rivelarsi la chiave per un futuro luminoso. Rimanete sintonizzati: i prossimi campioni potrebbero già essere in casa!

I protagonisti della squadra di Zanchetta campione d'Italia possono fornire linfa nuova ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, riparti da qui: dal nuovo Dimarco a "Bellinbruch", i Primavera già buoni per la prima squadra

