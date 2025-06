Inter rientro in Italia dopo la disfatta | qualche applauso dei tifosi

L'Inter torna in Italia dopo una finale che ha lasciato il segno. Malpensa ha accolto la squadra con un mix di applausi e silenzio, riflettendo il senso di delusione ma anche di orgoglio. In un calcio sempre più competitivo, la lotta per il vertice si intensifica. Riuscirà l'Inter a rialzarsi e ripartire? La stagione è ancora lunga e le sorprese non mancheranno. Rimanete sintonizzati!

Mesto rientro in Italia, all`aereoporto di Malpensa, per l`Inter vice-campione d`Europa travolta nella finale di Monaco di Baviera dal Paris. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, rientro in Italia dopo la disfatta: qualche applauso dei tifosi

Scrive calciomercato.com: Rientro mesto in Italia, all'aereoporto di Malpensa, per l'Inter vice-campione d'Europa travolta nella finale di Monaco di Baviera dal Paris Saint-Germain con il punteggio di 5-0. I nerazzurri avevano ...

Inter-Psg finale con record negativo: i numeri e la maledizione italiana di Monaco di Baviera

Come scrive msn.com: Un’umiliazione così era inimmaginabile. «Ci hanno surclassato», ha detto Beppe Marotta. «Non so se andrò negli Stati Uniti (al Mondiale per club, ndr», ...

Inter, rifinitura e rientro in albergo circondato dai tifosi. E a Monaco è un’orda nerazzurra

Secondo msn.com: A poche ore dalla gara si sta cominciando a riempire anche Odeonsplatz, dove c'è la fan zone dedicata ai supporter nerazzurri. Nelle “zone calde” agenti in tenuta anti-sommossa e con le sirene accese ...