Inter rientro in Italia a testa bassa | clima glaciale a Malpensa

L'Inter torna a Milano con il morale a terra, dopo una finale di Champions League da dimenticare. Lo sconforto si riflette nell'aria fredda di Malpensa, simbolo di un sogno infranto. Ma questa sconfitta potrebbe essere l'inizio di una nuova era: nel calcio, come nella vita, le difficoltà possono trasformarsi in opportunità . I tifosi ora si chiedono: come reagirà la squadra? Il futuro è tutto da scrivere.

Il giorno dopo fa ancora più male, se possibile. L’Inter torna a Milano, dopo aver subito una delle peggiori sconfitte in finale di Champions League. A Milano Malpensa il clima è glaciale. IL RIENTRO – Ci si sarebbe aspettato davvero di tutto, ma mai un finale come quello al quale si è assistito ieri sera a Monaco di Baviera. PSG-Inter ha tagliato le gambe ai calciatori e ai tifosi nerazzurri, che hanno subito una durissima batosta nell’ultimo atto della Champions League. Dopo la notte da incubo, la squadra di Simone Inzaghi è tornata in Italia questa mattina. Partiti dalla città tedesca, i nerazzurri sono atterrati all’aeroporto di Milano Malpensa intorno alle ore 12. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, rientro in Italia a testa bassa: clima glaciale a Malpensa

