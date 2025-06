Inter rabbia e teste basse al ritorno a Malpensa Un solo tifoso accoglie la squadra | Sono l’unico pirla

Dopo la sconfitta di Monaco, l’Inter torna a Malpensa e trova ad attenderla un solo tifoso. Un'immagine che racconta di una passione messa a dura prova, ma anche di un legame indissolubile tra squadra e supporter. Mentre il calcio moderno si riempie di critiche e processi, questo gesto solitario ricorda che, nonostante tutto, ci sono sempre cuori che battono per i colori nerazzurri. Sarà l'inizio di una rinascita?

Inter atterrata a Malpensa dopo la disfatta di Monaco di Baviera: i nerazzurri accolti da un solo tifoso. Gazzetta.it ha ricostruito il ritorno dell’ Inter dopo la tragica sconfitta di Monaco di Baviera contro il PSG. LA RICOSTRUZIONE – «Il day after fa ancora più male. Perché arriva puntuale il momento dei processi, delle accuse, il pensiero di quello che avrebbe potuto essere il rientro a Milano da giganti d’Europa contro la realtà di una sconfitta che più pesante non avrebbe potuto essere. Dal sogno all’incubo. Al “Prime” di Malpensa, all’arrivo della squadra di rientro da Monaco di Baviera intorno a mezzogiorno, ad attendere Lautaro e compagni c’è un solo tifoso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, rabbia e teste basse al ritorno a Malpensa. Un solo tifoso accoglie la squadra: «Sono l’unico pirla»

Ritorno di fiamma per Zirkzee: l'Inter ha già un piano per riportarlo in Italia

...vista della prossima stagione. Zirkzee, giovane talento con grandi potenzialità, potrebbe rappresentare un'opzione interessante per l'Inter, che mira a rinforzare la propria linea d'attacco.

Inter: Inzaghi "sconfitta pesante, non più padroni del destino"

Lo riporta ansa.it: È normale che adesso ci siano teste ... basse, ma bisogna rialzarle perché tra tre giorni si gioca contro l'Udinese, ci sono 12 punti disponibili e tutto può succedere". Così l'allenatore dell ...

Inter, rabbia ultrà: imbrattato murale di Lukaku

Da sportmediaset.mediaset.it: anche perché, altrimenti, anche per chi rimane, il messaggio è abbastanza chiaro: "CI AVETE TUTTI ROTTO I C..." . Testa bassa e pedalare. L'INTER PRIMA DI TUTTO".

Lazio, Milinkovic: "Siamo arrabbiati, ma non voglio teste basse"

Secondo corrieredellosport.it: Un’occasione ghiotta non sfruttata da Milinkovic-Savic nel match contro l’Inter. Ai microfoni di Dazn ... con occasioni importanti. Niente teste basse".