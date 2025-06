Inter Priamvera tanti i giovani promossi in U23! La situazione

In casa Inter, il futuro è rosa e giovane! La Primavera di Andrea Zanchetta sta brillando, con una serie di talenti pronti a varcare le porte della prima squadra. Dopo la debacle della Serie A, il club nerazzurro punta sui propri giovani per rinvigorire il proprio spirito vincente. La promozione di questi talenti non solo rinforzerebbe la rosa, ma rappresenterebbe un segnale forte: investire nel vivaio è la chiave del successo. Un nuovo corso è alle porte!

Archiviata la debacle del prima squadra, in casa Inter si guarda con attenzione e ammirazione alla squadra primavera di Andrea Zanchetta. A partire dall’anno prossimo potrebbero essere in tanti ad essere promossi nella prima squadra in Serie C. CAMPIONI – C’ è un ’Inter che ha conquistato lo scudetto e che attualmente è la squadra campione d’Italia in carica. Si tratta della Primavera di Zanchetta – anche lui presente ieri con la famiglia a Monaco di Baviera – fresca vincitrice dell’undicesimo titolo della storia grazie al secco 3-0 sulla Fiorentina. Ed ecco che tra poche settimane le stelline delle giovanili faranno il salto tra i professionisti e con la maglia nerazzurra, a differenza di quanto accaduto in passato per la stragrande maggioranza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter Priamvera, tanti i giovani promossi in U23! La situazione

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Cerca Video su questo argomento: Inter Priamvera Tanti Giovani Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Primavera: stasera Fiorentina Inter finale al Viola Park -; Primavera, fase finale: Inter in campo martedì 27 maggio; L'Inter Primavera è campione d'Italia! Fiorentina annientata 3-0; Inter Primavera campioni d'Italia: trionfo 3-0 sulla Fiorentina. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter Primavera: Scudetto e futuro brillante con la seconda squadra in Serie C

Riporta ilgiorno.it: L'Inter Primavera conquista lo Scudetto e prepara la seconda squadra in Serie C, con giovani talenti pronti al salto.

Inter Primavera campioni d'Italia: trionfo 3-0 sulla Fiorentina

Secondo ilgiorno.it: I giovani nerazzurri di Zanchetta vincono il titolo Primavera 1 battendo la Fiorentina 3-0. Undicesimo tricolore per l'Inter.

Zanchetta: «Inter Primavera fantastica, vittoria bellissima! Futuro? Vedremo»

Lo riporta inter-news.it: Archiviata la vittoria dell'undicesimo scudetto Primavera, Andrea Zanchetta in collegamento con Sportitalia ha parlato della vittoria contro la Fiorentina - Leggi su Inter-News ...