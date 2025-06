Inter ora inevitabilmente il mercato | via alla finestra extra Una priorità – CdS

Oggi si apre una finestra straordinaria di calciomercato, un’occasione imperdibile per l’Inter e le squadre del Mondiale per Club. Non è solo un'opportunità per rinforzare la rosa, ma un momento cruciale per dimostrare ambizione e visione strategica. Con Sucic e Luis Henrique già nel mirino, ogni acquisto potrebbe cambiare le sorti della stagione. Il futuro dei nerazzurri è in gioco: cosa ci riserverà il mercato?

Oggi si apre ufficialmente la finestra straordinaria di calciomercato riservata alle squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club. Un’opportunità inedita per l’Inter e le altre squadre impegnate al torneo, per rinforzare la propria rosa. Dopo Sucic e Luis Henrique, l’obiettivo secondo il Corriere dello Sport sarà quello di migliorare soprattutto l’attacco. COLPI VICINI – L’ Inter non è rimasta a guardare nel corso di questi mesi: nelle prossime ore sarà formalizzato l’acquisto di Petar Sucic, centrocampista classe 2002 in arrivo dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro. Un colpo già definito da settimane, che ora viene solo messo nero su bianco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, ora inevitabilmente il mercato: via alla finestra extra. Una priorità – CdS

Cerca Video su questo argomento: Inter Inevitabilmente Mercato Via

