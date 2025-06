Inter oltre la disfatta | 190 mln dalla Champions e chiude il miglior bilancio della sua storia

L'Inter, dopo una stagione di alti e bassi, chiude il bilancio 2023 con risultati straordinari: oltre 190 milioni dalla Champions e profitti che sfiorano i 20 milioni. Questo successo non è solo un traguardo per il club, ma riflette un trend positivo nel calcio italiano, dove le squadre stanno capitalizzando sempre di più sulla competizione europea. È il momento di sognare in grande: il futuro nerazzurro si preannuncia luminoso!

La campagna europea spinge i ricavi oltre il mezzo miliardo e regala al club nerazzurro profitti per almeno 20 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, oltre la disfatta: 190 mln dalla Champions e chiude il miglior bilancio della sua storia

Scopri altri approfondimenti

Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni con oltre 100 ex Inter. E c’è chi ha declinato l’invito

Una festa indimenticabile per celebrare gli 80 anni di Massimo Moratti, pilastro della storia dell’Inter.

Cerca Video su questo argomento: Inter Oltre Disfatta 190 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Psg-Inter, il 5 a 0 può essere una disfatta senza ritorno: adesso la società rifletta su una rifondazione

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Nel calcio ci sono delle batoste da cui non ci si rialza e nemmeno si deve provare a farlo. Lo insegna, per esempio, la storia recente della Nazionale ...

Disfatta Inter, i tifosi: "Un solo colpevole". Critiche anche a Zielinski

Secondo msn.com: Impresa del Milan che sotto di due gol contro l'Inter ad inizio ripresa, capovolge la partita e vince nel recupero portando a casa la Supercoppa Italiana. Nerazzurri in gol con Lautaro Martinez e ...

Inter, le ragioni di una disfatta

Lo riporta corrieredellosport.it: Non si giocano come ha fatto l’Inter negli ultimi 20 minuti ... Ha messo Santon che non giocava da oltre tre mesi e nel finale ha perso anche la palla del terzo gol. Il Milan è in crescita ...