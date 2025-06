Inter nuovo Tapiro d’Oro per Simone Inzaghi dopo la sconfitta in Champions League | Fa male ma lo accettiamo – VIDEO

Dopo la sconfitta in finale di Champions League, Simone Inzaghi ha ricevuto il Tapiro d'Oro, un simbolo di una stagione che non ha rispettato le aspettative. Fa male, ma l’allenatore dell'Inter lo accetta con dignità. In un calcio sempre più competitivo, dove le pressioni si fanno sentire, la resilienza diventa fondamentale. La vera sfida per Inzaghi sarà rialzarsi e costruire nuove speranze. Riuscirà a farci sognare ancora?

Inter, dopo la nettissima sconfitta subita in finale di Champions League Striscia la Notizia ha consegnato a Simone Inzaghi il Tapiro d’Oro Ancora un tapiro d’oro per Simone Inzaghi, stavolta di formato maxi. L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato oggi il “premio” all’allenatore dell’Inter per via della pesantissima sconfitta maturata ieri sera in finale di Champions . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, nuovo Tapiro d’Oro per Simone Inzaghi dopo la sconfitta in Champions League: «Fa male, ma lo accettiamo» – VIDEO

