Inter non solo Bonny | nuovo affare da Manchester

L'Inter non si ferma e guarda al futuro! Dopo la delusione in finale di Champions, i nerazzurri sono pronti a rinforzare la rosa con un affare intrigante proveniente da Manchester. Mentre Lautaro e compagni si preparano per il Mondiale per Club a metà giugno, ogni mossa è cruciale. In questo clima di cambiamenti, la strategia dell'Inter potrebbe diventare una storia da raccontare. Rimanete sintonizzati per scoprire il colpo di mercato che potrebbe rivoluzionare tutto

NovitĂ interessanti in casa Inter per allestire una rosa super competitiva. La cinquina incassata in finale di Champions fa male: l'intreccio da Manchester La stagione dei nerazzurri non è ancora terminata. Lautaro e compagni dovranno scendere in campo a metĂ giugno per le sfide del Mondiale per Club: Simone Inzaghi è rimasto sul vago per quanto riguarda la sua permanenza sulla panchina dell'Inter. Spunta il nuovo intreccio suggestivo dal Manchester United: l'affare in attacco per puntare nuovamente in alto, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juve, tra quell’esubero del Manchester United e i bianconeri si inserisce l’Inter! L’idea dei nerazzurri e la posizione di Madama

Nel calciomercato della Juventus si fa spazio una nuova intrigante opportunitĂ , con Joshua Zirkzee del Manchester United che attira l'interesse dei bianconeri.

Calciomercato Inter News/ Un attaccante fisico e rapido in arrivo: affare da 20 milioni!

Scrive ilsussidiario.net: Con un’età media per partita di 29,1 anni l’Inter di Simone Inzaghi è la squadra più vecchia della Serie A, e probabilmente proprio la difficoltà nei ricambi in una stagione ricca di stress e di impeg ...

Inter: il nuovo mercato per conquistare tutti

Segnala msn.com: L'Inter prepara il rinnovamento dell’attacco per la stagione 2025-26. Oltre a Luis Henrique per il Mondiale per Club. Con la stagione agli sgoccioli, l’Inter si trova a dover gestire una doppia urgenz ...

Inter, priorità Bonny. Ausilio lo ha osservato a Bergamo, il Parma lo valuta 20 milioni

Da tuttomercatoweb.com: L'Inter attende con impazienza di potersi giocare l'appuntamento con la storia del 31 maggio, quando avrà l'occasione di alzare.