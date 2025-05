Inter niente Mondiale per Inzaghi? La replica di Marotta | Non significa nulla | VIDEO CM IT

Simone Inzaghi esce dall'Allianz Arena con lo sguardo smarrito dopo una finale di Champions League che ha lasciato il segno. La schiacciante sconfitta contro il PSG, però, non segna la fine della sua avventura all'Inter. Marotta, presidente nerazzurro, rassicura i tifosi: il futuro del tecnico è più solido di quanto si pensi. In un calcio sempre più volatile, è il momento di investire nella continuità per risorgere e puntare a nuove vette!

Le dichiarazioni del presidente nerazzurro sul futuro del tecnico dopo la batosta nella finale di Champions contro il PSG Una notte da incubo, difficile da cancellare. Simone Inzaghi fissa lo sguardo nel vuoto ed è quasi stordito lasciando l’Allianz Arena dopo l’umiliante sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Beppe Marotta in zona mista – Calciomercato.it Una sconfitta fragorosa che getta ulteriori ombre sul suo futuro all’ Inter, con lo stesso allenatore che mette in dubbio la sua presenza al Mondiale per Club: “ Se ci sarò negli Stati Uniti? Non so rispondere ora a quest’ultima domanda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, niente Mondiale per Inzaghi? La replica di Marotta: “Non significa nulla” | VIDEO CM.IT

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

