Inter nascondersi dietro "il PSG era troppo forte" è un alibi che non regge

L'Inter si ritrova a fare i conti con una sconfitta pesante, ma il mantra "il PSG era troppo forte" non basta a giustificare l’assenza di una reazione. In un calcio in continua evoluzione, dove la resilienza è fondamentale, è tempo di riflettere: cosa manca realmente ai nerazzurri per tornare a brillare? La delusione deve trasformarsi in carburante per il futuro, perché il sogno europeo può ancora essere realizzabile.

Il day after della finale di Champions League ha ancora gli stessi connotati dell`immediato post-gara: tifosi nerazzurri delusi, giocatori increduli,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, addio clamoroso in vista? Cosa sta accadendo dietro le quinte

Inter, dietro Thuram e Lautaro il vuoto. A giugno in quattro lasceranno il club

Inter, dietro Thuram e Lautaro il vuoto. A giugno in quattro lasceranno il club

