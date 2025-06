Inter musi lunghi e silenzio assordante | il video del rientro a Milano

Un rientro carico di emozioni per l’Inter, atterrata a Malpensa dopo un'intensa trasferta. Tra musi lunghi e silenzi assordanti, i calciatori e lo staff riflettono su una stagione che ha sfiorato il sogno. Questo momento cattura non solo la delusione, ma anche la resilienza di un team pronto a rialzarsi. Scopri il video di Gregorio Spigno e lasciati coinvolgere dalla passione calcistica che infiamma Milano!

Calciatori, dirigenti e staff tecnico nerazzurro sono atterrati a Malpensa poco prima di mezzogiorno: guarda il video di Gregorio Spigno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, musi lunghi e silenzio assordante: il video del rientro a Milano

Scopri altri approfondimenti

Zampini non ha dubbi: «Il rischio di diventare come l’Inter non c’è. La Juve non ha la macchina della propaganda nerazzurra…» – VIDEO

Massimo Zampini, intervenuto a Tribuna Juve, esprime chiaramente la sua opinione sulle recenti polemiche arbitrali legate alla partita Lazio-Juve.

Cerca Video su questo argomento: Inter Musi Lunghi Silenzio Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Niente festa Inter, piazza Duomo si svuota dopo la sconfitta col Psg. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter in silenzio: tensioni e polemiche dopo il pareggio contro la Lazio

Segnala milano.cityrumors.it: L’Inter impone il silenzio assoluto a dirigenti, tecnico e giocatori dopo il 2-2 con la Lazio, tanta rabbia da parte dei nerazzurri ...

Inter, un silenzio assordante sul rinnovo di Milan Skriniar

Secondo ilgiorno.it: Milano, 27 settembre 2022 - Un silenzio assordante che fa riflettere ... è sempre più scomoda per tutti. Da un lato l’Inter è pronta a ribadire la sua offerta (6,5 milioni a stagione ...

L’Inter riparte in silenzio, Icardi si blinda

ilgiorno.it scrive: certamente fra i calciatori più motivati della nuova Inter di Luciano Spalletti. Fuori, sul piazzale del Suning Center, un imponente spiegamento di forze dell’ordine (una cinquantina in tutto ...