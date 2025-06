Inter ma Dimarco e Calhanoglu sono due ‘big’ da cui ripartire?

L'Inter si trova a un bivio cruciale: ripartire con Simone Inzaghi o scegliere una nuova strada. Tuttavia, la vera questione è un'altra: Dimarco e Calhanoglu possono essere le pietre miliari di una rinascita? Entrambi hanno dimostrato di avere il potenziale per risollevare le sorti nerazzurre. Mentre il dibattito sull'allenatore infuria, l'attenzione si sposta su chi può davvero fare la differenza in campo. Saranno loro i leader del futuro?

Nelle prossime ore l’Inter deciderà il proprio futuro: ripartire o meno con Simone Inzaghi alla guida. Ma, a prescindere dall’allenatore, è lecito fare anche due ragionamenti sulla rosa. Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu meritano la riconferma la prossima stagione? Sono due elementi da cui imbastire la rinascita? SCORIE – L’umiliazione cocente in finale di Champions League brucia, brucia parecchio. Nemmeno 24 ore fa, d’altronde, l’Inter veniva disintegrata dal Psg. Una prestazione nulla, imbarazzante, incomprensibile che non può non lasciare scorie nei mesi avvenire. Nelle prossime ore, la dirigenza incontrerà Simone Inzaghi per decidere il da farsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, ma Dimarco e Calhanoglu sono due ‘big’ da cui ripartire?

