L’Inter si prepara a scrivere la storia a Monaco di Baviera, dove l’onda nerazzurra travolge ogni angolo della città. Un vero e proprio festival di passione che unisce milioni di tifosi, tutti pronti a sostenere la propria squadra del cuore. In un contesto globale, dove il calcio diventa linguaggio universale, la finale di Champions rappresenta non solo una sfida sportiva, ma un momento di condivisione epocale. Chi vincerà? Il cuore batte forte!

dall’inviato Il dodicesimo uomo è un insieme di uomini e donne, un’onda nerazzurra che a Monaco di Baviera ha il suo avamposto più vicino al palcoscenico principale, quello della finale di Champions League. La rappresentanza in loco di milioni e milioni di tifosi sparsi per il mondo, spettatori alla tv, nelle piazze con maxischermo, nei pub. L’evento attira 40mila persone di fede nerazzurra in Baviera, persino gente che sa di non avere in tasca il biglietto per la partita. Tecnicamente, fino alle 17, non ce l’hanno nemmeno i 18mila destinatari degli ormai famosi codici utili a superare i tornelli: la Uefa li ha distribuiti via app all’ultimo momento, provando così ad aggirare il bagarinaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter: l'onda nerazzurra invade Monaco per la finale di Champions League

