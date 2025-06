Inter le parole di Mentana dopo il ko di Monaco | Sarebbe stupido nascondere la catastrofe ma anche dimenticare il percorso

Dopo il clamoroso ko dell'Inter in finale di Champions League, Enrico Mentana non ha usato giri di parole: "Sarebbe stupido nascondere la catastrofe". Ma il direttore di La7 ha anche ricordato il percorso straordinario che ha portato i nerazzurri fino a lì. In un momento di delusione, emerge la necessità di riflessione. Mentre il calcio italiano cerca di rialzarsi, le parole di Mentana diventano un invito a non dimenticare il proprio cammino.

Le parole di Enrico Mentana, direttore del tg La7 e tifoso dell'Inter, dopo la sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League Enrico Mentana ha commentato sui social la sconfitta dell'Inter contro il PSG in finale di Champions League per 5-0. Di seguito le parole del direttore del Tg La7 e grande tifoso nerazzurro.

