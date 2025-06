Inter le pagelle della finale | Lautaro fuori dalla partita Acerbi inutile E Inzaghi

Il PSG trionfa in Champions League a Monaco, infliggendo un duro 5-0 all'Inter. Ma oltre al punteggio schiacciante, il vero tema da approfondire è l'inefficienza tattica di Inzaghi e la sottotono prestazione dei suoi uomini chiave. Lautaro fuori dalla partita e Acerbi invisibile, segnano un finale amaro per i nerazzurri. Un’analisi che invita a riflettere su un futuro da costruire, tra speranze e sfide. Chi sarà il prossimo leader

Il Psg travolge l'Inter 5-0 a Monaco di Baviera e vince la Champions League. le pagelle dei nerazzurri SOMMER 6: Costretto a gestire un'infinità di palloni con la pressione addosso. Coraggioso nel non venire meno a questo compito. PAVARD 6: come atteggiamento è uno dei più positivi anche nei primi tragici minuti. Non a caso quando esce arriva l'imbarcata (9' st Bisseck sv; 17' st Darmian 5). ACERBI 4.5: in questo contesto tattico è inutile: viene lasciato libero ma non ha passaggi possibili. BASTONI 5: si nasconde un po' anche lui in fase di uscita palla. I suoi lanci sarebbero serviti. DUMFRIES 5: anche lui senza la magia dei turni precedenti.