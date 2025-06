Inter Lautaro | "Ottima stagione anche senza titoli Ora dobbiamo rialzarci"

L'Inter di Lautaro Martinez si rialza dopo una stagione difficile, ma ricca di insegnamenti. Anche senza trofei, si intravede un potenziale inespresso che potrebbe ridefinire il futuro della squadra. In un calcio sempre più competitivo, l'importanza di imparare dalle sconfitte è cruciale. I nerazzurri ora devono trasformare questa delusione in energia positiva per riprendere la corsa verso nuovi successi. Il riscatto è alle porte!

`Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Complimenti al Paris Saint-Germain che ha fatto una partita straordinaria.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Cerca Video su questo argomento: Inter Lautaro Ampquotottima Stagione Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Inter, Lautaro: "Ottima stagione, anche senza titoli. Ora dobbiamo rialzarci"

Si legge su calciomercato.com: `Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Complimenti al Paris Saint-Germain che ha fatto una partita straordinaria. Non hanno sbagliato.

Psg-Inter, Lautaro: "Non ci è riuscito nulla, ora rialziamoci"

Lo riporta sport.sky.it: Il capitano dell'Inter a Sky dopo il ko in finale: "Complimenti al Psg per una straordinaria finale, meritata. ResTo orgoglioso dei compagni, allenatore e società. Abbiamo fatto un’ottima stagione anc ...

Inter, Lautaro: "Orgoglioso di questa squadra, le finali si giocano al massimo e lo faremo"

Scrive msn.com: Capitan Lautaro Martinez carica l'Inter in vista della finale di Champions League contro il Psg. Poche ore dividono i nerazzurri dal capitolo finale della competizione a Monaco di Baviera, 90' (o più) ...