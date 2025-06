Inter la squadra rientra alla base | volti cupi Thuram va via da solo

L’Inter torna a casa con il morale a terra, simbolo di un sogno svanito. I volti cupi dei giocatori raccontano una storia di delusione, mentre Thuram si allontana in silenzio, un gesto che pesa più di mille parole. In un calcio sempre più competitivo, questa sconfitta mette in luce la fragilità dei grandi club. Riuscirà l'Inter a rialzarsi e ripartire? La stagione è ancora lunga...

Delusione totale per i nerazzurri, atterrati questa mattina intorno a mezzogiorno all'aeroporto di Milano Malpensa: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, la squadra rientra alla base: volti cupi, Thuram va via da solo

Champions League, l'Inter è rientrata a Milano: sguardi bassi e pochi applausi, ora testa al Mondiale per Club

Scrive msn.com: La squadra di Inzaghi e atterrata a Malpensa nella tarda mattinata di domenica, qualche giorno di riposo prima di concentrarsi sull'impegno americano con l'incognita sul futuro del tecnico ...

Champions: Inter a Milano, rientro mesto e silenzioso

Segnala ansa.it: Una delle pagine più nere nella storia dell'Inter rientrata da Monaco di Baviera dopo la bruciante sconfitta per 5-0 da parte del PSG in finale di Champions. I nerazzurri sono atterrati a Malpensa, in ...

Finale Champions League, Inter rientrata a Milano: volti scuri e pochi tifosi a Malpensa

Lo riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) - Volti scuri e bocce cucite, i giocatori dell’Inter sono atterrati allo scalo Prime dell’aeroporto di Malpensa poco dopo ...