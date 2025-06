Inter la serata della vergogna | tutti gli errori di Inzaghi e di una squadra vuota

La serata della vergogna per l'Inter segna un momento cruciale in una stagione già in salita. Gli errori di Inzaghi e una squadra svuotata hanno messo in luce la fragilità di un progetto che fatica a decollare. Se il trend continua, i tifosi potrebbero chiedere un cambio di rotta, ma la vera domanda è: l’Inter riuscirà a rialzarsi e riconquistare la propria identità? Un massacro sportivo che fa riflettere.

Un massacro sportivo, una squadra scarica che non ha fatto nulla per intercettare le mosse dell'avversario, con un allenatore che ha fatto 4 cambi difensivi su 5. E il bunker che aveva resistito a Yamal è stato fatto a fette in tre passaggi da Doué e compagnia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, la serata della vergogna: tutti gli errori di Inzaghi e di una squadra vuota

Scopri altri approfondimenti

Vieira a Dazn: «Se sono contento di aver fatto un favore alla mia ex squadra? Il focus era fare punti con una big dopo la sconfitta col Milan»

L'ex Inter Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa, ha espresso il suo orgoglio dopo il pareggio 2-2 contro il Napoli di Antonio Conte.

Cerca Video su questo argomento: Inter Serata Vergogna Tutti Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Inter, Monaco terra della vergogna. GdS: “Dev’essere l’estate della rifondazione. Ringiovanire”; Che batosta, l'Inter dice addio ai sogni. E a Inzaghi...; La Gazzetta infierisce sull’Inter e su Inzaghi: una vergogna anche per il calcio italiano. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter, Monaco terra della vergogna. GdS: “Dev’essere l’estate della rifondazione. Ringiovanire”

Come scrive fcinter1908.it: La peggior prestazione della squadra di Inzaghi in tutto il periodo con l'allenatore. Un 5-0 che lascia poco spazio alle parole ...

Inter, più che una manita una manata. Che fa malissimo: poteva essere Triplete, sono "zero titoli"

Si legge su informazione.it: La Coppa va al Paris Saint-Germain. La vergogna tocca all’Inter. Vergogna limitata a questa partita, sia chiaro: non a tutta l’avventura nerazzurra in Champions League. È stata una finale senza storia ...

Inter, fuori dalla Coppa Ancora vergogna ultras

Come scrive ilgiornale.it: L'Inter c'ha provato, Mourinho ha detto che non ... alla prima gara veramente positiva anche in fascia destra. Serata anche minimalista, con la curva che scende al primo anello per dare spazio ...